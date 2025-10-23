Akaryakıt istasyonu çalışanını darbeden 2 kişi tutuklandı: O anlar kamerada!

Olay, Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesi, Haymana Yolu Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. M.C.E. ve H.B. ile kasiyer M.C.Ö. arasında, ücret ödeme konusunda tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.E. ve H.B., kasiyer M.C.Ö.'yü darbetti. Diğer müşteri ve çalışanların araya girmesiyle kavga sonlandı. Olay sonrası kasiyer M.C.Ö., şüphelilerden şikayetçi oldu.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheliler M.C.E. ve H.B., Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; şüphelilerin, istasyona geldikten bir süre sonra kasiyer M.C.E.'yi darbettikleri görülüyor.