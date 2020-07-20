AK Parti, hazırladığı 'sosyal medya' düzenlemesine ilişkin teklifi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Teklife göre Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de temsilci bulunduracak. Detayları A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı.
AK Parti'den 'sosyal medya' teklifi! İşte yeni düzenlemenin detayları...
20.07.2020 22:26
- AK Parti'den 'sosyal medya' teklifi! İşte yeni düzenlemenin detayları...
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