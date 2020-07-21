CHP-HDP medyasında kadına şiddet uygulayanlar kervanına Bülent Emrah Parlak da katıldı!

21.07.2020 00:08

Her fırsatta kadın haklarından dem vuran muhalif kesimden isimlerin ‘kadına şiddet’ olayları son günlerde peş peşe patlak verdi. Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Sermiyan Midyat, Ozan Güven ve HDP’li Mensur Işık’ın eş ve sevgililerine uyguladıkları şiddetin ardından şimdide Bülent Emrah Parlak'ın eşi Burcu Gönder tarafından ekonomik ve psikolojik şiddet sebebiyle şikayet edildiği iddia edildi.