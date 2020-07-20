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Son dakika: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Son dakika: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi
20.07.2020 20:47

Gelen son dakika haberine göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında, Yüksekova İlçesi Kolbaşı Köyü kırsal alanında PKK'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi.


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