Gelen son dakika haberine göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında, Yüksekova İlçesi Kolbaşı Köyü kırsal alanında PKK'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi.
Son dakika: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi
20.07.2020 20:47
- Son dakika: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi
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