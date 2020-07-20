AK Parti'den son dakika Netflix açıklaması! Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?

20.07.2020 18:07

Son günlerde Türkiye'den çekilebileceği iddialarıyla bir kez daha gündeme gelen Netflix ile ilgili AK Parti kanadından önemli bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mahir Ünal, Netflix ile ilgili olarak "Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler?" yorumunda bulundu.

Mahir Ünal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum' ifadelerini kullandı.

#NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü.Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum. — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) July 20, 2020

"BİZ DİJİTAL PLATFORMA KARŞI DEĞİLİZ"

Öte yandan AK Parti Medya Tanıtım Başkanı Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında Netflix ile ilgili soruya şu yanıtı vermişti: "Netflix yerli bir yapım istedi. O yapımdaki bir karakter çok tepki topladı. RTÜK de bu tepkileri yapımcı şirketle paylaştı. İlgili yapımcı şirket de bu tepkilere hassasiyet gösterdi. Biz bu dijital platforma karşı değiliz ki. Bunu dile getirmek nasıl antidemokratik olarak lanse ediliyor anlayamıyorum. Sadece RTÜK dizi yapımcılarıyla senaryo aşamasında hassasiyetleri ve tepkileri paylaştı. Bu suç mudur?"