Haberler Video Haber Videoları AK Parti'den dillere dolanacak bir şarkı daha! "Sen ben yok hep birlikte Türkiyem"

AK Parti'den dillere dolanacak bir şarkı daha! "Sen ben yok hep birlikte Türkiyem"

AK Parti'den dillere dolanacak bir şarkı daha!
24.03.2021 12:27
Ana Sayfa 02:30
EDHO Ceylan öldü mü? Sanem...
Ana Sayfa 05:38
AK Parti'de büyük kongre günü
Ana Sayfa 01:55
İstanbul'da kar yağışı...
Ana Sayfa 00:55
Teşkilat 4. bölüm 2. fragmanı...
Ana Sayfa 03:01
Döviz kuru saldırısını kim,...
Ana Sayfa 01:00
Hekimoğlu 43. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:41
Okay Kaynarca’nın yıllar...
Ana Sayfa 00:45
Adana'da soba yangını! 4...
Ana Sayfa 00:15
Hindistan'da spor...
Ana Sayfa 00:41
Yüz yüze sınavlar ertelendi!
Ana Sayfa 00:14
Koyuna bu sefer kurt yerine...
Ana Sayfa 00:13
Mehmet Ali Erbil hastaneye...

AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre heyecanı yaşanıyor. Kongre coşkusunun yaşandığı bu günde AK Parti’nin Twitter hesabından dillere dolanacak bir şarkı daha özel bir klip paylaşıldı. Klipteki şarkının sözleri olan "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe... Sevgimiz ile saygımız ile el ele olacağız biz, sözümüz söz." notuyla paylaşılan klip tweet'i TürkiyeİçinGüvenVeİstikrar etiketiyle atıldı. İşte kısa sürede binlerce beğeni alan AK Parti'nin yeni şarkısıyla yapılmış o klip...


"Türkiye İçin Güven Ve İstikrar" sloganıyla başlayan AK Parti kongresinde heyecan devam ederken, partinin Twitter hesabından güne özel bir klip paylaşıldı.

Klipteki şarkının sözleri olan "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe... Sevgimiz ile saygımız ile el ele olacağız biz, sözümüz söz." notuyla paylaşılan klip tweet'i TürkiyeİçinGüvenVeİstikrar etiketiyle atıldı.

Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

SEN BEN YOK HEP BİRLİKTE TÜRKİYEM ŞARKISININ SÖZLERİ

Klipteki şarkının sözleri ise şu şekilde:

Sen ben yok hep birlikte
Türkiyem Türkiyem
Tek kalp olacağız biz
Milletçe
Sevgimiz ile saygımız ile
El ele olacağız biz
Sözümüz söz

Umutla dolu yarınlarımız
Bir bir açılsın yollarımız
Hayaller bir gönüller bir
Gidiyoruz biz aynı gemide

Haber Videoları