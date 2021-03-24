Kuruluş Osman dizisine damga vuran Malhun Hatun kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında ve nereli?

Çarşamba günlerinin en çok konuşulan dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman'a damgasını vuran isimler arasında Malhun Hatun yer aldı. Dizide bu akşam heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Togay'ın yaptıkları ise izleyicileri çok şaşırtacak. Özellikle Malhun Hatun'u esir edip tekfuru geri istemesi şok etkisi yaratacak. İzleyiciler Umur Bey'in hain olup olmadığını merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MALHUN HATUN TARİHTE KİMDİR?

Malhun Hâtun, (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin 1280'de evlendiği ilk eşidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir.

Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.

Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

KURULUŞ OSMAN UMUR BEY KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Usta oyuncu Şahin Ergüney, Malhun Hatun'un babası Umur Bey rolüyle dizinin kadrosuna dahil oldu. Malhun Hatun'un babası Umur Bey'in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür.

Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği'nin kurucusu Umur/Ömer Bey'dir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.

ŞAHİN ERGÜNEY KİMDİR?

Şahin Ergüney 1962 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinin Kızılot köyünde doğmuştur Devlet Tiyatrosu sanatçısı Şahin Ergüney, kariyeri boyunca 60 çeşitli film ve dizilerde önemli rollerde izleyici karşısına çıktı.

BALA HATUN KİMDİR?

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlilik yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

OSMAN GAZİ'NİN ERKEK ÇOCUKLARI

Orhan Bey (1281 - 1362)

Çoban Bey (1283 - 1337)

Pazarlı Bey (1285 - 1311)

Alâeddin Paşa (1280[30] - 1331)

Hamid Bey (1288 - 1329)

Melik Bey (1290 - 1366)