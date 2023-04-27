Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışına eşlik eden gazetecilerle sohbet ederek sorularını yanıtladı.

Trende basın vagonunda gazetecileri ziyaret eden Oktay, 30 Nisan'da yapılacak olan büyük Ankara mitingi hakkında sorulan soruyu, "Şimdi onunla meşgulüz, adapteyiz. Saha gerçekten çok güzel. Ankara'da geri bildirim çok sıcak. Biz ilk turda bu işi bitireceğiz diyoruz, onun göstergesi de Ankara mitingi olacak. Muhalefetin iddiasına bakmayın.

Ciddiye alınacak iddialar değil. Birinci turda bitireceğimiz kadar bir fark var. Dün Ankara milletvekili adayı arkadaşlarımızla da geç saate kadar toplantı yaptık. Rehavete kapılmak yok son saniyeye her şey açıklanana kadar durmak yok yola devam. Gece gündüz çalışacağız. Biz Ankara için şunu yapmak istiyoruz tüm vekil adaylarımızla da bunu konuşuyoruz. Ankara başkent. Memur şehri olarak bilinirdi, bilişim, savunma, sanayi şehrine dönüştü. Ticarette de 5. büyük ihracat kentine dönüştü. ATO, ASO, TOBB ve benzeri tüm meslek örgütleriyle istişare halindeyiz. Yereldeki sorunlarla zaten ilgileneceğiz ama onun ötesinde Ankara'nın mega kent olması daha üst aşamaya çıkmasıyla alakalı daha mega projelere çalışıyoruz" sözleriyle cevapladı.

"MÜJDELER VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Müjdeler vermeye proje üretmeye devam edeceklerini bildiren Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Son 2 ayda bizim projelere bakın gerçekten her biri asrın projesi. Sektörel bazda öyle. Doğalgazı sadece yerin altından çıkarıp getirmiyorsunuz. Türkiye'nin enerji üssü olmasıyla alakalı, Türkiye'nin sektörde çok ciddi bir oyuncu olmasının ilk adımı. Şimdi petrolde çok ciddi müjdeler alıyoruz işte Gabar, sizde şahitsiniz terörün en yoğun olduğu yerdi

TOGG sadece bir araç değil akıllı cihaz. Bilişim, otomasyon, elektronik alanlarının lokomotifi olacak. Sağlık yine aynı şekilde bir üst aşama kendi ilaçlarımız, aşılarımız, ekipmanlarımızın yerlileştirilmesi, millileştirilmesiyle ilgili. Savunma sanayi konuyu takip ediyorsunuz orada bir üst levele 5. nesil uçaklar konusuna geçtik. Şimdi insansız hava, kara, deniz araçlarından oluşan insansız bir ordu konseptini konuşuyoruz. Türkiye artık sahada savunma konseptlerini değiştiren bir ülke konumuna geldi. Her sektörde bu böyle. Hangi alana giriyorsak oyun değiştirici boyutta giriyoruz."

"YÖNETİME TALİP OLANLAR İNSANINI, MÜHENDİSİNİ BU KADAR KÜÇÜK GÖREMEZ"

Yerli projelere karşı muhalefetin tutumunu eleştiren Oktay, "Bizi içeridekiler yakın takip edemiyor olabilir, onların kapasite sorunu var. Meşhur ithal danışmanları var ya, göndersinler bir tanesini. Onu da gönderecek cesaretleri olmadığı için hayatlarında yorulmadıkları için iş yapmadıkları, üretmedikleri için boş keseden vaatler veya da iddialarla gittikleri için. Bunlar ülkenin yönetimine talip olduklarını söylüyorlar. Yönetime talip olanlar insanını, mühendisini bu kadar küçük göremez. Türkiye birilerinden aferin bekleyemez. Türkiye'den aferin bekleyenler var. Müjdelerimiz daha çok olacak" dedi.

"1 YILDA ZATEN TOPLANIP TOPLANIP DAĞILACAKLAR"

Oktay, 7'li koalisyonun vatandaşa vaat ettiği sistem hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Biz burada 7-8 Cumhurbaşkanı Yardımcısıyız. Hani bu 12 Eylül'deki bir konsey vardı ya onun gibi oturacağız. Siz bir devlet başkanıyla görüşeceksiniz milletin yetki verdiği kişi orada Türkiye ile kritik bir konu gündeme gelecek. Diyeceksiniz ki bir saniye dışarıda 7-8 tanesi bekliyor ben bir çıkıp ikna edeyim onları. 1 yılda zaten toplanıp toplanıp dağılacaklar. 1 yıl sonra tekrar cevap döner herhalde. Bu gülünç bir şey gerçekten. Türkiye'ye yakışmayan bir şey. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yetkiyi cumhurbaşkanına verir, cumhurbaşkanı kendi hükümetini bakanlarını belirler.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı oynanıyor. Sana şu görevi verdim. Bu kadar ciddiyetsiz yaklaşımlar olur mu? Siz dediniz herkesin ortak bir tavrı olacak. LGBT ile ilgili biri açıklama yapıyor, öbürü olmaz. Bunu millet son derece net görüyor. Milletin cumhur ittifakına desteği buradan güven buradan kaynaklanıyor."

"BUNLARI 7'Lİ MASAYA OTURTAN KİMSE TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DESTEKLEYENLERİN DE ONLAR"

Terör örgütlerinin sözde elebaşlarının Millet İttifakı'na olan destek açıklamalarına değinen Oktay, "Hiç şaşırmadık biz. Bunları 7'li masaya oturtan kimse terör örgütlerini destekleyenlerin de onlar olduğunu biliyoruz. Bu da bir sır değil artık bütçelerine resmi olarak koyuyorlar. Binlerce on binlerce her türlü silahları kendileri veriyor, helikoptere kadar. gereğini yaptık ilgili yerlere. Şimdi onların iplerini elinde tutanlar da onlara gerekli yolları gösteriyorlar 7li masaya da gerekli talimatları veriyorlar. Millete söz vermiyor ağababalarına söz veriyor. Bizi hangi amaçla masaya oturtmuşsanız söz onun gereğini yapacağız. Yani Suriye'ye Irak'tan askerleri çekmek gerekiyorsa terör devletini kurmanız için çekeceğiz. Terörist başını serbest bırakmak gerekiyorsa bırakacağız. Bu ülkenin kendi vergileriyle aldığı uçakları, namluları milletine döndürenleri hayır bunlar terörist değil bunların kapılarını açacağız diyorsanız bu da yine onlara verilen söz. Kandil'in de yaptığı açıklamalar bu yönde çok da açık yapıyorlar evet Erdoğan gitmeli, kalırsa kökümüzü kazıyacak kimin kökünü kazıyacak PKK'nın. Zaten PKK ile FETÖ iç içe girmiş. Kandil'in yaptığı açıklamalar aman aman Kılıçdaroğlu'nu desteklememiz lazım. Onlar onu söylüyor. Kılıçdaroğlu gidip HDP ile konuşuyor. HDP ne konuştuysak açıkça millete anlatsana diyor. Açıklayamıyor. Kendi aralarında da körebe oyunu gibi bir şey biri bunu yapıyor öbürü diyor ki ya bizde bir şey olmaz bayrak vatandır şöyle bombalarız böyle bombalarız diyen kim bir belediye başkanı" ifadelerini kullandı.

Cumhur ittifakı lehine son derece pozitif bir milletin güveni ve teveccühünü gördüklerini ifade eden Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar getireceğim açıklamasına da, "Devlet yönetimi ciddiyet istiyor. Ben 300 milyar dolar getireceğim gülünç bir şey, çocuklar bile söylemez bunu. Ben gittim hamburgercide hamburger yedim bana 300 milyar dolar verdiler getiriyorum falan! Gülerler, millet de gülüyor. Biz oturup işin gerçeğini anlatıyoruz" sözleriyle değindi.

"SON DERECE KARARLI BİR DURUŞUMUZ VAR"

6 Şubat depremi sonrası Kentsel Dönüşüm proje ve çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğünü bildiren Oktay, "İstanbul'la ilgili düşünülen şey gerçekten zaten sadece İstanbul olayı değil depremle birlikte bölgenin yeniden yapılanması çerçevesinde hem de Türkiye genelinde afete dirençli şehirler oluşturmayla ilgili son derece kararlı bir duruşumuz var. Cumhurbaşkanımızın çok kararlı bir duruşu var. Önceden muhalefetin engellemesi çerçevesinde belki bir ivme kaybeden kentsel dönüşüm ve kırsal dönüşümde dahil şimdiki kararlılık ne pahasına olursa olsun devam edeceğiz. Biz 50 binin üzerinde canımızı kaybettik, ciğerimiz yandı. Bölgeyi altyapısı üst yapısı ile çok daha dirençli hale getireceğiz ama diğer illerimizde de aynı çalışmaları yürüteceğiz. İstanbul bunların başında zaten. Türkiye bir deprem bölgesi. Deprem olacak mı olmayacak mı tartışmalarını bırakıp afete dirençli şehirleri yapıları oluşturmak zorundayız. Vatandaşımızı da afete karşı duyarlı hale getirmek zorundayız" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.