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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye sert tepki!
23.02.2021 20:44
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Çelik'ten CHP'ye tepki
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı çeşitli iftiralarla hedef alan CHP'ye tepki gösterdi. Çelik, "Ne zaman 'CHP içindeki taciz, tecavüz olaylarına bir önlem aldınız mı?' diye sorsak hemen çıkıyorlar aile değerlerine saldırıyor. Siyasi hayatta hiç olmayan bir şeyi yapıyorlar. Politik tartışma yerine meselenin içerisine aileyi karıştırıyorlar. Bu son derece saygısız, ahlaki olmayan bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.


AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı çeşitli iftiralarla hedef alan CHP'ye tepki gösterdi. Çelik, "Ne zaman 'CHP içindeki taciz, tecavüz olaylarına bir önlem aldınız mı?' diye sorsak hemen çıkıyorlar aile değerlerine saldırıyor. Siyasi hayatta hiç olmayan bir şeyi yapıyorlar. Politik tartışma yerine meselenin içerisine aileyi karıştırıyorlar. Bu son derece saygısız, ahlaki olmayan bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.
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