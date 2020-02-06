AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İlker Başbuğ'un FETÖ sözlerine yanıt 06.02.2020 15:30

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, Başdanışmanı Gülşen Orhan'la ilgili iddialar ortaya atan Bülent Aydemir'e tepki göstererek, "Son derece haksız ve vicdansız bir açıklama oldu" ifadelerini kullandı. İlker Başbuğ'un FETÖ açıklamalarıyla ilgili de konuşan Çelik, "Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacak. Başbuğ'a suç duyurusu AK Parti'nin ortak iradesidir. Açıklama TBMM'nin yasama iradesine saldırıdır. TBMM mensuplarını, getirdikleri bir yasa yüzünden kimse Fetullahçı Terör Örgütü'nün yanına yazamaz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Partili vekillerle toplantısı sonrası açıklama yaptı. Çelik, eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yaptığı açıklamalara ilişkin olarak, yarın suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AK PARTİLİ VEKİLLERLE TOPLANTI

Halledilmesi gereken meseleler konusunda talimatlar hızlı bir şekilde veriliyor. Bu toplantılar 5 grup halinde yapılacak. Kızılcahamam'da büyük resmin oluşturulmasına ön toplantı olarak görebiliriz. Ardından Kızılcahamam kampı gerçekleştireceğiz.

ÇIĞ FELAKETİ VE UÇAK KAZASI

Birincisinin acısı geçmeden, ikincisi içimizi yaktı. İlgili bütün kurumlar seferber edilmiştir. Maalesef çok sayıda kaybımız oldu. Hepimiz duası oradaki vatandaşlarımızla beraber. İlgili arkadaşlarımız orada. Bu hadiseyle ilgili üzüntümüz devam ederken, Sabiha Gökçen'de kaza meydana geldi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bununla ilgili çeşitli yorumlar yapılıyor. İlgili kurumlar kendi soruşturmasını yürütüyor. Doğru olmayan haberlere itibar edilmemesi gerekir. Bakanlıklar gereken açıklamaları yapıyor. Gülşen Orhan'ın açıklamaları çığ altından yaralı olarak kurtarıldı. Bir gazeteci arkadaşımızın yakışık açıklamaları oldu. Haksız, vicdansız açıklamalar oldu. Arkadaşımız kapsamlı bir açıklama yaptı. O gazeteci arkadaşımız da açıklama yaptı. Her iki felakette kaybettiklerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz.

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AP TOPLANTISI

Bir Yunanlı vekil tarafından bayrağımıza saygısızlık yapılmıştı. AP giderek ırkçıların, faşistlerin gösteri mekanına dönüştü. Bu Avrupa için kaygı vericidir. Avrupa görünmez Berlin Duvarlarıyla kuşatılıyor. Aşırı sağ, ırkçılık tehlikesi Avrupa'yı kuşatmaya devam ediyor. Merkez sağ ve merkez sol partilerinin sessizliği, o partilerin de zemin kaybetmesine yol açıyor. Gelinen noktada ne oldu? Bu uyarılara kulak verilseydi o olay olmayacaktı. Eyalet başbakanı iktidar ve muhalefet partilerinin tamamen tersi şekilde ırkçı partinin desteğiyle seçildi. Avrupa demokrasilerini korumanın yolu Türk ve İslam düşmanlığına set çekmektir. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa bu zihniyet meclise girmiştir. Esas tehdidin kökenine inmek lazım. Bu da İslam ve Türkiye düşmanlığı yapanlara karşı güçlü tedbir almakla olur.

Diğer yandan, Türkiye'ye saldırı düzenleyen örgütler olduğunda müsamaha gösteriyorlar. Daha önce de defalarca uyardık. AP, örgütlerin gösteri mekanı haline gelmemelidir. Kırmızı bültenle aranan terör örgütü elebaşları AP'de toplantıya katılabiliyorlar. AP'nin teröre destek vermek şeklinde bu faaliyetlerden uzak durması gerekir.

SORU-CEVAP

İLKER BAŞBUĞ'UN AÇIKLAMASI

Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar. Bu mesele sıradan bir mesele değildir. Bu emekli askeri bürokratın çeşitli zamanlarda siyaseti aşağılamaya çalışan beyanlarını görmüştük. Belli bir zihniyetin taşıyıcısı. Bize göre saygıdeğer düşünceler değil. 15 Temmuz'da FETÖ'nün hedefi olan Meclis'i hedef gösteren açıklamalar yapıyor. Sürekli olarak kendisinin mağdur olduğunu söyleyip, Meclis'e, siyasetçilere ne kadar akıl verdiğini anlatan açıklamalarda bulunuyor. Bu Meclis'e saldırıdır. Meclis mensuplarını getirdikleri yasa nedeniyle FETÖ ile birlikte yazamaz. Genelkurmay Başkanları'nın yaptığı görev saygıdeğer görevdir. Emekli olduktan sonra izah edilemeyecek fikirleri ortaya atıp, Genelkurmay Başkanlığı sıfatı arkasına saklanamazlar. Biz böyle değerlendiriyoruz. FETÖ'nün hedefi olan Meclis'i hedef gösteren bir yaklaşımdır. Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanması ile ilgili düzenlemelerin bu kişi tarafından sindirilemediği gözüküyor. Bu kişinin demokrasiyi sindiremediğini gösteriyor. Bir insan belli bir darbe girişiminden mağdur olduysa, söyledikleri için masum olduğu anlamına gelmez. Bir darbe girişimi yapanların, onların temsil ettiği vesayet sistemine karşı çıkarken, başka vesayet sistemlerine teşvik etmemesi lazım. Şahsın söylediği kişisel görüş olabilir ama bu zihniyetin yeni örneği olarak karşımıza gelmiştir. Biz vesayetin tüm biçimlerine karşıyız. FETÖ'yü sevindirecek esas yaklaşım Meclis'i hedef almaktır. Yüce Meclis'i haksız yere itham etmektir.

SUÇ DUYURUSU KAPSAMI

Biz iki unsura saldırı olduğunu düşünüyoruz. Milletvekillerini terör örgütü destekçisi gibi göstermek ve Meclis'e saldırı olarak görüyoruz. Bu AK Parti'nin ortak iradesi olarak ortaya çıkacaktır. Bu toplantıyı yarın sabah yapacağız. 2009'da yapsın yapmasın netice itibariyle hepimizin ortak iradesi olarak bu suç duyurusu yapılacaktır.

YORGUN PİST İDDİASI

Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamalarına ek bilgi yok elimde. Havacılık, yüksek standartlara sahiptir. Ne pistle ne başka bir şeyle riske atılacak bir durum değildir. Bakımlar her zaman yapılıyor. Orada bu yapılan açıklama, yeni pistin gerekliliğiyle ilgili açıklamadır. Türkiye'deki bütün havayollarının denetimi en üst seviyede yapılıyor. Bu kazanın nedeni soruşturmalar neticesinde ortaya çıkacak.

YENİ PARTİLER

Bu konu gündeme gelmedi. Hiçbir milletvekili arkadaşımız da bu konuyla ilgili değerlendirme yapmadı.