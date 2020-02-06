Son dakika haberleri... Adalet Bakanlığı "AP'yi ve AB kurumlarını, teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terör bir insanlık suçudur. Bu konuda sergilenen ikiyüzlü tutumu ve politik seçiciliği tarih not etmektedir. Terörün her türlüsüne karşı hukuki ve kararlı mücadele sürdüren Türkiye, aynı yaklaşımı Avrupalı muhataplarından da beklemektedir" ifadelerini kullanıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ!

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesini şiddetle lanetledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AP'de bugün düzenlenen skandal bir etkinlikte, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin tehditlerde bulunulduğu, PKK terör örgütünün elebaşlarının ve destekçilerinin de katılımıyla terör propagandası yapıldığı kaydedildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) de terör örgütleri listesinde yer alan PKK terör örgütü elebaşlarının AP'de bir etkinliğe katılmalarına izin verilmesi ve etkinlikte terör propagandası yapılmasının teröre açıkça destek anlamına geldiği belirtilen açıklamada, "Terör örgütleriyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi prensibini de yok sayan bu gayriresmi faaliyeti şiddetle lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu faaliyete izin verilmesinin, Terörle Mücadeleye ilişkin 2017/541 sayılı AB Direktifini ve AP Başkanlık Bürosunun 2 Ekim 2017 tarihinde aldığı kararı ihlal ettiğine işaret edilerek AB'nin kendi ilkeleriyle çeliştiği vurgulandı.

BELÇİKA'YA TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

"Ariadna Davası çerçevesinde Belçika mahkemesince verilen haksız kararın Belçika'da kain AP içindeki belli çevreleri terörizmi destekleme konusunda cesaretlendirdiği de görülmektedir." değerlendirilmesi yapılan açıklamada, Belçika'ya, davaya konu mahkeme kararını boşa çıkaracak mevzuat değişikliğini gecikmeden hayata geçirmesi ve terörle mücadelede Türkiye ile iş birliği yapması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ayrıca "AB kurumlarını ve AB üyesi ülkeleri terör örgütlerine karşı kararlı durmaya ve teröristlere artık kol kanat germemeye davet ediyoruz." ifadesi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

AP'nin "Avrupa Birliği, Türkiye, Orta Doğu ve Kürtler" başlığıyla Brüksel'de 16'ıncı kez düzenlediği konferans PKK propagandasına dönüştü.

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın katıldığı konferansta söz alan AP vekilleri sıklıkla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savurarak, terör örgütüne methiyeler düzdü.

Konferansta konuşan AP vekilleri, Türkiye'nin Suriye'de savaş suçu işlediğini iddia ederken, Suriye'nin kuzeydoğusunda PYD/YPG'nin terör faaliyetlerini ve özerklik arayışlarını meşru göstermeye çalıştı.

Avrupalı vekiller, Belçika'nın, PKK'nın Avrupa temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 36 kişinin yargılanmasının önünü kapamaya yönelik yargı kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

PYD'NİN SİYASİ KANADI DA KONUŞMACI LİSTESİNDE

SDG ve PYD'nin siyasi kanadı sözde Demokratik Suriye Meclisi (DSM), "kuzey ve doğu Suriye özerk yönetimi genel meclisi eş başkanı" Siham Kiryo ile bölgedeki aynı terör örgütünün diğer yöneticileri Pervin Yusuf ve Cihan Hidro'nun isimleri yarın devam edecek konferansın konuşmacı listesinde yer aldı.

Öte yandan, PKK propagandası yapan eski Roj TV yöneticilerinden "Amed Dicle" kod adlı Vahdettin Tayfur'un ismi de yayımlanan listede konuşmacılar arasında bulunuyor.

Konferansta, HDP Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Saadet Partisi Milletvekili Nazır Cihangir İslam da konuşma yaptı.