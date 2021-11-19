AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için tören düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kılıç için TBMM’de tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım., CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Mahir Ünal ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Muhammed Levent Bülbül, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıooğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yakınları ve ailesi katıldı.