AK Parti İstanbul mitingi ne zaman? Başkan Erdoğan'ın İstanbul mitingi nerede, saat kaçta, nasıl gidilir? | Video

Son dakika haberleri... Atatürk Havalimanı'nda 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri kapsamında 7 Mayıs Pazar günü düzenlenecek olan Yüzyılın Mitingi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlara hitap edecek. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 7 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek İstanbul mitingine erişim için ulaşım rehberi yayınladı.

Türkiye'nin ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan seçimlere artık sayılı günler kaldı.





"Türkiye Yüzyılı" düsturuyla hareket eden, "Doğru Zaman Doğru Adam" sloganıyla milli iradenin karşısına çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, halkla kucaklaşmaya devam ediyor.

SIRA İSTANBUL'DAKİ YÜZYILIN MİTİNGİ'NDE

AK Parti şimdi de İstanbul'da 'Yüzyılın Mitingi'ne hazırlanıyor. İstanbul Teşkilatı, her seçimde olduğu gibi yine milyonları, Başkan Erdoğan ile buluşturacak.





Cumhur İttifakı'nın ortak katılımıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek mitinge Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ev sahipliği yapacak.

Yüzyılın Mitingi için tarihi katılım beklendiğinden, Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacak.

ULAŞIM REHBERİ YAYINLANDI

Miting için İstanbul'un dört bir yanından 10 bin otobüs hareket edecek. Marmaray'a entegre ücretsiz ring seferleri yapılacak. Atatürk Havalimanı metrosu ile de doğrudan erişim sağlanabilecek.

Ulaşım rehberinde yer alan bilgiler şöyle:

"Vatandaşların miting alanına kolaylıkla ulaşabilmesi için 39 ilçeden toplamda 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan hareket edecek.

"Miting alanına Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt/Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.

"Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek vatandaşlar G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek."