AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan A Haber'de çarpıcı sözler: CHP Türkiye için bir milli güvenlik sorunu haline geldi

CHP, Türkiye'nin menfaatine olan her meseleye karşı çıkarken son günlerde Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimlerin skandal açıklamaları da peş peşe patladı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu A Haber ekranlarında CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. CHP'nin içine PKK/FETÖ/DHKP-C gibi terör örgütlerinin kaçtığını ifade eden Akbaşoğlu, CHP'nin Türkiye için "milli güvenlik sorunu" haline geldiğini söyledi.