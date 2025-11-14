Batman'ın Kuyubaşı köyündeki bir bina inşaatında 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, kalıp sökümü yapan işçiler Seyithan Alkan (23) ve R.A. (23) üzerlerine düşen beton parçalarıyla ağır yaralandı. Olayın ardından inşaat alanında panik yaşandı.

Bir İşçi Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Seyithan Alkan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer işçi R.A.'nın Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde entübe edildiği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Soruşturma Sürüyor

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, inşaatta meydana gelen çökme ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.