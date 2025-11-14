PODCAST CANLI YAYIN
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... Sivas'ta yoğun kar yağışı! Görüş mesafesi 50 metreye düştü!

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... Sivas'ta yoğun kar yağışı! Görüş mesafesi 50 metreye düştü!

Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı Sivas’ta dün başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Koyulhisar, Doğanşar ve özellikle Gürün ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Gürün Mazıkıran ve Ziyaret mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Sivas'ta dün başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek bölgelerinde başlayan kar kısa sürede şehir merkezine kadar indi.

Gürün'de Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Koyulhisar, Doğanşar ve özellikle Gürün ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Gürün Mazıkıran ve Ziyaret mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Geçişler Kontrollü Sağlandı

Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışmaları yaparken, bazı noktalarda kontrollü geçiş uygulandı. Yetkililer sürücüleri hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Bunlar da Var

Niğde’de feci kaza: İki otomobil çarpıştı! 3 ölü 6 yaralı
Niğde’de feci kaza: İki otomobil çarpıştı! 3 ölü 6 yaralı
Çorum’da Cumhuriyet Meydanı’nda kavga: Baba ve oğlu bıçaklanarak hayatını kaybetti
Çorum’da Cumhuriyet Meydanı’nda kavga: Baba ve oğlu bıçaklanarak hayatını kaybetti
Kayseri’de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Kayseri’de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Fatih'te gıda zehirlenmesi... Ortaköy'de facia! Kumpir ve midye yiyen 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda!
İstanbul Fatih'te gıda zehirlenmesi... Ortaköy'de facia! Kumpir ve midye yiyen 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle