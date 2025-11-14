Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... Sivas'ta yoğun kar yağışı! Görüş mesafesi 50 metreye düştü!
Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı Sivas’ta dün başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Koyulhisar, Doğanşar ve özellikle Gürün ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Gürün Mazıkıran ve Ziyaret mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Sivas'ta dün başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek bölgelerinde başlayan kar kısa sürede şehir merkezine kadar indi.
Gürün'de Sürücüler Zor Anlar Yaşadı
Koyulhisar, Doğanşar ve özellikle Gürün ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Gürün Mazıkıran ve Ziyaret mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Geçişler Kontrollü Sağlandı
Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışmaları yaparken, bazı noktalarda kontrollü geçiş uygulandı. Yetkililer sürücüleri hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyardı.