Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Sivas'ta dün başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek bölgelerinde başlayan kar kısa sürede şehir merkezine kadar indi.

Gürün'de Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Koyulhisar, Doğanşar ve özellikle Gürün ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Gürün Mazıkıran ve Ziyaret mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Geçişler Kontrollü Sağlandı

Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışmaları yaparken, bazı noktalarda kontrollü geçiş uygulandı. Yetkililer sürücüleri hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyardı.