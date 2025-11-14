Kapalıçarşı’da kara para operasyonu: 26 şüpheli tutuklandı

Kapalıçarşı'da Kara Para Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para aklama soruşturması, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklandığını ortaya çıkardı. Yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve çeşitli nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paraların gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla sisteme sokulduğu belirlendi.

76 Gözaltı, 62 Sevk, 26 Tutuklama

Operasyon kapsamında 76 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından aralarında Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yöneticilerinin de bulunduğu 62 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık, 44 kişi hakkında tutuklama talep ederken 18 kişi için adli kontrol istedi.

Tutuklananlar Arasında Şirket Yöneticileri de Var

Mahkeme, 36 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı; B.A., N.S., B.U., E.E., A.D., S.T., F.Ç., E.K., A.A., H.Ö., M.A.Ö., M.Ç., S.Y., Y.G., O.Ş., M.S., F.M., İ.Ç., M.T.K., N.B.Ü., Ş.K., Y.Y. ve diğer bazı isimlerin bulunduğu 26 kişiyi ise tutukladı.

Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.