Başkan Erdoğan'dan Adıyaman'da düzenlenecek konut teslim törenine ilişkin paylaşım - Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da düzenlenecek 350 bininci konut teslim törenine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, deprem bölgesinde verilen sözlerin tutulduğunu ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti. Yarın hak sahiplerine teslim edilecek konutlara dair bir video da sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Adıyaman'da gerçekleştirilecek 350 bininci konut teslim törenine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Deprem bölgesinin yeniden inşasında önemli bir aşamanın daha tamamlandığını belirten Erdoğan, çalışmaların söz verildiği gibi sürdüğünü vurguladı.

"Verdiğimiz Sözleri Tutuyoruz"

Erdoğan, paylaşımında, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz; kadim şehirlerimizi altyapısı, çevre düzenlemesi ve konutlarıyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yarın deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu inşallah hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Videolu Paylaşım

Cumhurbaşkanı, mesajıyla birlikte deprem bölgesinde inşa edilen konutların detaylarını içeren bir video da paylaştı. Videoda hem konutların son durumu hem de yapılan çalışmaların aşamaları yer aldı.

