Aile kavgası sokakta bitti: Baba ve oğlu hastanelik oldu

Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 21:44 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 21:45

Bolu'da akşam saatlerinde yaşanan aile içi kavga, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Köroğlu Mahallesi Yağmur Sokak'ta meydana gelen olayda, aynı evde ikamet eden bir baba ile 17 yaşındaki oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Vatandaşlar Güçlükle Ayırdı

Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu feci bir kavgaya dönüştü. Evin içinde başlayan ve durulmak bilmeyen kavga bir süre sonra sokağa taştı. Sokaktaki arbedeyi gören çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları güçlükle ayırmayı başardı. Acımasız kavgada hem baba hem de 17 yaşındaki oğlu aldıkları ağır yumruk darbeleri sonucu kanlar içinde kalarak yaralandı.

Hastaneden Sonra Karakola Götürüldü

Mahallelinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahaleleri yapılan yaralı baba ve oğlu, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan baba, darp raporunun alınmasının ardından gerekli işlemler için Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürüldü.