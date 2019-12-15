Ahmet Davutoğlu'nun çömezi İsmail Günaçar'dan bir skandal daha! İstiklal Marşı'na karşı tavır...

Ahmet Davutoğlu’nun yanından ayırmadığı ve partisinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi olarak partlatılmaya çalışılan İsmail Günaçar’ın skandal bir görüntüsü daha ortaya çıktı. Firari FETÖ’cülerle aynı dili kullanan ve örgütün medyasında da geçmişte parlatılan Günaçar’ın İstiklal Marşı’na karşı tavır aldığı ve okumadığı görüldü.
Ahmet Davutoğlu'nun yanından ayırmadığı ve partisinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi olarak partlatılmaya çalışılan İsmail Günaçar'ın skandal bir görüntüsü daha ortaya çıktı. Firari FETÖ'cülerle aynı dili kullanan ve örgütün medyasında da geçmişte parlatılan Günaçar'ın İstiklal Marşı'na karşı tavır aldığı ve okumadığı görüldü.
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