Ahmet Davutoğlu'nun çömezi İsmail Günaçar'dan bir skandal daha! İstiklal Marşı'na karşı tavır... 15.12.2019 20:28

Ahmet Davutoğlu’nun yanından ayırmadığı ve partisinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi olarak partlatılmaya çalışılan İsmail Günaçar’ın skandal bir görüntüsü daha ortaya çıktı. Firari FETÖ’cülerle aynı dili kullanan ve örgütün medyasında da geçmişte parlatılan Günaçar’ın İstiklal Marşı’na karşı tavır aldığı ve okumadığı görüldü.