PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024, 21:25 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024, 21:25

Afyonkarahisar'da cinayet! Sorguda ihaneti itiraf etti: Kocamı sevgilim öldürdü

Afyonkarahisar'da karısının hakkında kayıp ihbarında bulunduğu 24 yaşındaki adam boş arazide otomobilinin içinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Olay sonrası gözaltına alınan kadın şoke eden itirafta bulundu. Kadın kocasının sevgilisin öldürdüğünü itiraf etti.

Afyonkarahisar'da kocası hakkında kayıp ihbarında bulunan kadın sorguda vahşeti itiraf etti.

Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Z.Ç. (24) 5 yıllık kocası H.Ç.'nin gece geç saatlerde evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini söyleyerek polise başvurdu.

H.Ç. ölü olarak bulundu

OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU
Şahsı aramam çalışması başlatan ekipler H.Ç.'nin aracının TOKİ 2. etap konutlarının arkasında boş arazide park halinde olduğunu belirledi. Ardından aracın başına giden ekipler otomobilin kapısının açtıklarında H.Ç.'nin şoför koltuğun da hareketsiz yattığını belirledi. Ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri H.Ç.'nin kafasından tek kurşun ile vurulduğunu tespit etti.



CİNAYETİ SORGUDA İTİRAF ETTİ
Soruşturmayı derinleştiren ekipler kocası hakkında kayıp ihbarında bulunan karısı B.Z.Ç.'yi gözaltına aldı. Şahsın telefonunu inceleyen ekipler B.Z.Ç. ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğu belirlenen İ.Ö.'yü gözaltına aldı.

B.Z.Ç.i ifadesinde kocasını İ.Ö.'nün öldürdüğünü itiraf ederken, İ.Ö., ise cinayeti doğrulayarak olayda kullandığı silahı ise kaçış istikametinde bir araziye attığını beyan etti. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, gün içerisinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

SIRADAKİ VİDEO
Sürücüsünün fenalaştığı motosiklet kuyumcu dükkanına daldı: O anlar kamerada
29.06.2024Cumartesi
Berat Albayrak NUN Okulları mezuniyet töreninde konuştu: Malcolm X örneği!
29.06.2024Cumartesi
Başkan Erdoğan torununun mezuniyet törenine katıldı!
29.06.2024Cumartesi
Peş peşe orman yangınları: İzmir, Aydın, Çanakkale... | O bölgedeki vatandaşlar tahliye edildi
29.06.2024Cumartesi
Başkan Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı!
29.06.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Behzat Uygur 34 yıllık eşini sarıp sarmaladı! Romantik not: İyi ki canım, karım, sevgilim... 00:18
Behzat Uygur'un 34 yıllık eşine bakın!
29.06.2024Cumartesi
İzmir Merderes’te orman yangını! 00:24
İzmir'de orman yangını!
29.06.2024Cumartesi
Gamze Erçel imaj değiştirdi! Yeni hali çok beğenildi! 00:08
Gamze Erçel imaj değiştirdi! Yeni hali çok beğenildi!
29.06.2024Cumartesi
İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu! 1 kişi tutuklandı 02:02
İkinci Seçil Erzan vakasında flaş gelişme!
29.06.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA