SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024, 17:01 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024, 17:01

ÇEŞME YANGIN SON DAKİKA!

ÇEŞME YANGIN SON DAKİKA... İzmir Çeşme'de Germiyan Mahallesi’ndeki kırsal alanda çıkan yangına; 2 uçak ve 1 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangının ardından bir yangında Çeşme'de çıktı. Ekipler, o yangına da havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. Öte yandan, bir başka yangında da Çeşme-İzmir otobanı trafiğe kapatıldı.

Menderes ilçesinde çıkan, 5 uçak ve 13 helikopter olmak üzere toplam 18 hava aracının yer aldığı yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, bir yangın haberi de Çeşme'den geldi. Çeşme Germiyan Mahallesi'ndeki kırsal alanda çıkan yangına; 2 uçak ve 1 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Otoban trafiğe kapandı
Öte yandan, Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi'ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Bu yangına da ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

SIRADAKİ VİDEO
AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor!
29.06.2024Cumartesi
İzmir Merderes'te orman yangını!
29.06.2024Cumartesi
MSB'den sınır ötesinde hafta sonu temizliği: 10 terörist etkisiz hale getirildi
29.06.2024Cumartesi
İkinci 'Seçil Erzan' vakasında şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu! 1 kişi tutuklandı
29.06.2024Cumartesi
Mersin'de feci kaza! Otobüs karşı şeride geçti: 2 ölü, 35 yaralı
29.06.2024Cumartesi
Bunlar da Var
İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu! 1 kişi tutuklandı 02:02
İkinci Seçil Erzan vakasında flaş gelişme!
29.06.2024Cumartesi
TMO yalanına karşı gerçekler: Ürünlerin tamamını alacağız 01:19
"Ürünlerin tamamını alacağız"
29.06.2024Cumartesi
Atama kararları Resmi Gazete’de! İşte isim isim HSK atama listesi 00:53
Atama kararları Resmi Gazete'de! İşte isim isim HSK atama listesi
29.06.2024Cumartesi
İran’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı! Reformist Mesud Pezeşkiyan ile Said Celili yarışacak 03:50
İran'da seçimler ikinci tura kaldı
29.06.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA