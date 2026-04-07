Levent'te silahlı saldırı: Teröristler polisle böyle çatıştı

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 13:28 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 13:29

İstanbul Levent'te bulunan İş Kuleleri ve İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu bölgede silahlı çatışma çıktı. İsrail Konsolosluğu önünde teröristlerle girilen çatışma esnasında alçak teröristin bir polisimizi omuzundan yaraladığı an kameraya yansıdı. İşte olay mahallinden ilk görüntüler ve çatışma anı kamerada.

Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışmayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada, "Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla adli ve kolluk birimleri eş güdüm içinde çalışmalarını sürdürmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde yürütülmektedir" denildi.