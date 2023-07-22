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Afyon Çay Son Dakika: Devrilen minibüsteki 3 tarım işçisi öldü, 11 kişi yaralandı

Afyon Çay Son Dakika: Devrilen minibüsteki 3 tarım işçisi öldü, 11 kişi yaralandı
22.07.2023 17:24

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Pınarkaya köyü mevkiinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesiyle 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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