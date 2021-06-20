Afganistan Dışişleri Bakanı A Haber’e konuştu! ‘’Türkiye’nin çabalarını destekliyoruz’’

ABD ve NATO askerlerini Afganistan'dan çekerken Türkiye ile ABD arasında Kabil Havalimanının durumuna ilişkin görüşmeler hız kazandı. Yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar "Türkiye'nin Kabil Havalimanına ilişkin adımları destekliyoruz" dedi.

ABD ve NATO askerlerini Afganistan'dan çekerken Türkiye ile ABD arasında Kabil Havalimanının durumuna ilişkin görüşmeler hız kazandı.

Türkiye'nin Kabil Havalimanı'na iTürkiye'nin güvenliği sağlama rolünü üstlenmesi düşünülürken Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Antalya Diplomasi Forumuna katılmak için Türkiye'ye gelen Atmar A Haber'e önemli açıklamalar yaptı.

Atmar, "Türkiye'nin Kabil Havalimanına ilişkin adımları destekliyoruz" dedi.

İşte Atmar'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

TÜRKİYE'NİN AFGANİSTAN'DAKİ ROLÜNÜ DESTEKLİYORUZ

Türkiye Afganistan'da çok önemli bir rol oynadı. Ve bu durumdan Afganistan'da çok müteşekkür. Türkiye bu sonuca ulaşılmasında çok önemli bir rol üstlendi. Kabil Uluslararası Havalimanı diplomatik süreçlerin devamlılığı ve NATO'nun desteğinin devamı açısından önemli bir rol üstleniyor. Afganistan olarak Türkiye'nin Kabil Havalimanına ilişkin adımlarını tamamen destekliyoruz.Türkiye'nin bu süreçteki rolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum.

AFGANİSTAN'DAKİ BARIŞ SÜRECİ

Taliban ile devam bir müzakere süreci var. Doha'da varılmış bir anlaşma var. NATO ve ABD ile Afganistan olarak pek çok başlıkta uzlaştık. Mahkumların serbest bırakılması, yabancı askerlerin ülkeden ayrılması gibi. Biz adımlar attık ama Taliban bir adım atmadı. Eğer barış sürecinin bir parçası olacaksanız, sözlerinizi yerine getirmeniz gerekir.

İlk olarak Taliban El kaide ile ilişkisini keseceğini ve şiddeti azaltacağını söylemişti ardından da siyasi süreç başlayacaktı.Biz bu başlıkları görüşmelerde masaya koyuyoruz.

ŞİDDET GİDEREK ARTIYOR

Bizim teklifimiz önce uzlaşı sağlanacak sonra da geçiş süreci olacak ve en sonunda da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Bizim teklifimiz buydu ama Taliban'dan bir yanıt gelmedi. Siz teklifimizi beğenmeyebilirsiniz olabilir ama peki sizin teklifiniz ne? Onların tek yaptıkları, şiddete devam etmek. Ki bunun İslam ile ya da medeniyet ile bir alakası yok. Eğer teklifimizi kabul etmiyorsanız, o zaman siz kendi teklifinizi sunmanız gerekir. Bir ay öncesine kadar Afganistan'da her gün 100 kişi ülkedeki şiddetten etkileniyordu. Yaralanıyor, hayatını kaybediyor ya da kayboluyordu. Durum buydu. Ancak şiddetin artmasıyla bu oranda yükseldi. Artık günde 300 kişi yaşanan savaştan etkileniyor.

TALİBAN'A MESAJ

Talibana mesajımız nettir; Eğer barış istiyorsanız masum Afganlıları öldürmenin hiç bir açıklaması olamaz.