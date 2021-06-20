İYİ Parti’nin Adana’da sahnelediği ‘’Patates-Soğan’’ oyunu deşifre oldu! Soğanları döken Mehmet Bülbül'ün akrabası konuştu

Adana'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önüne soğanları dökerek "para etmiyor" diye bağıran Mehmet Bülbül'ün kayınbiraderi olan Ahmet Üzülgü, A Haber'de yayınlanan Arka Plan programına konuştu. Bülbül'ün soğan işiyle uğraşmadığını söyleyen Üzülgü, kayınbiraderi ile ilgili "Güneş ne yandan doğarsa elini o yana açar" ifadelerini kullandı.

Adana'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyareti sırasında para etmediği gerekçesiyle bir çuval soğanı Akşener'in önüne döken Mehmet Bülbül'ün kayınbiraderi Ahmet Üzülgü A Haber'de yayınlanan Arka Plan programına konuştu.

SOĞAN İŞİYLE UĞRAŞMIYOR

Yaşanan olay nedeniyle üzüldüğünü belirten Üzülgü konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dileyerek başladı. Kayınbiraderi Bülbül'ün soğan işiyle uğraşmadığını söyleyen Üzülgü, Bülbül'ün Devlet Su İşleri'nden emekli olduğunu ifade etti. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in önünde soğanları döken Bülbül'ün 2-3 evi olduğunu da sözlerine ekledi.

"GÜNEŞ NE YANDAN DOĞARSA ELİNİ O YANA AÇAR"

Soğanların yol kenarında durduğunu söyleyen Üzülgü, Bülbül'ün soğanları döktükten sonra toplamasına da dikkat çekti. Kayınpederi Mehmet Bülbül için "Güneş ne yandan doğarsa elini o yana açar" diyen Ahmet Üzülgü, Bülbül'ün soğanları döktüğü esnada bisikletinin çalındığı da ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Adana'ya ziyaret gerçekleştiren Akşener, Ceyhan ilçesinde tarlada çiftçileri ziyaret etti.

Ziyareti esnasında Akşener'in de içinde bulunduğu konvoy, yol kenarında bekleyen ve çiftçi olduğu öne sürülen bir kişinin yanında durduruldu.

Akşener, vatandaşı dinlemesinin ardından bölgeden ayrıldı. Soğanları 'para etmiyor' diyerek yere döken şahıs, Akşener'in konvoyunun uzaklaşması sonrası, soğanları yerden topladı.

Akşener'in araçtan inmesinin ardından o kişi, soğanları "para etmiyor" diyerek yere döktü ve Akşener'e gösterdi.