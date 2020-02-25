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Af yasasında flaş gelişme: Ceza İnfaz düzenlemesi çalışmaları tamamlandı! Her suç için farklı bir indirim oranı formülü

Af yasasında flaş gelişme: Ceza İnfaz düzenlemesi çalışmaları tamamlandı! Her suç için farklı bir indirim oranı formülü

25.02.2020 14:52

Milyonlarca vatandaş af yasasına kilitlendi ve af çıkacak mı sorusunun yanıtını arıyor. AK Parti kurmayları infaz sistemi üzerine son bir çalışma gerçekleştirdiler ve çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararından sonra bu çalışma meclis gündemine gelecek veya gelmeyecek. Yeni yapılan taslak çalışmaya göre her suç için farklı oranda bir indirim öngörülüyor. Örneğin; Uyuşturucu ticaretinden dolayı cezaevinde bulunan ve 12 yıl ceza almış bir kişi şu anda 9 yıl olarak bir infaz gerçekleşiyor. Bu düzenlemeden sonra bir yıllık bir indirim söz konusu olacak ve ceza 8 yıla düşecek. Gasp suçluları için ise en az 10 yıl olarak ceza almış bir kişinin cezası ise bu düzenleme gerçekleşirse 5 yıla düşecek. A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu, af yasası - ceza infaz düzenlemesine yönelik son gelişmeleri aktardı...


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