Müge Anlı WhatsApp konuşmalarını ifşa etmişti... 3 genç kızın görüntüleri ortaya çıktı | 25 Şubat - Video 25.02.2020 14:09

Müge Anlı 25 Şubat son bölümde evden kaçan 3 liseli genç kızla ilgili son dakika bilgisini paylaştı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan gözü yaşlı anneler, kızlarını bulmak için yardım istedi. Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 6 gündür haber alınamayan ve evden kaçma planını WhatsApp üzerinden konuşan 3 genç kızın görüntüsü ortaya çıktı.

Müge Anlı canlı yayınında aranan 3 liseli genç kızın anneleri Müge Anlı'nın programına katıldı ve canlı yayında son dakika detayları aktarıldı. Kızların Isparta'dan Denizli'ye gittikleri tespit edilirken WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı. Müge Anlı, evden kaçan üç liseli genç kızın WhatsApp üzerinden yaptıkları kaçma planına ilişkin mesajları okudu, bu sırada stüdyodakiler ve ekranları başında olan milyonlar şoke oldu! Öte yandan, 3 kızın, otostopla bindikleri otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiği anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İşte, 25 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşanan ve son dakika haberinin detayları...

Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, faili meçhul cinayetlerin üzerine gidilirken kayıp dosyalar da aydınlatılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, programın bugün ekrana gelen son bölümünde, 5 gün önce evlerinden geçen üç liseli genç kızın konusu işlenildi. Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Tuana, Gülizar ve Buse'den haber alınamadı. Kayıp kızların anneleri bu sabah ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programına konuk oldu.

WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Programın bugün yayınlanan son bölümünde, Müge Anlı, kızların WhatsApp görüşmelerinden bahsetti. Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın WhatsApp üzerinden kaçmak için plan yaptıklarına ilişkin mesajları okuyan Anlı, kızların Denizli'de tespit edildiğini aktardı. Öte yandan, Müge Anlı'nın okuduğu WhatsApp yazışmaları ise ekranları başında olan milyonları ve stüdyodakileri şaşkına çevirdi!

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan'ı (16), arama çalışmaları devam ederken, en son Denizli'de görüldükleri ortaya çıktı. Isparta'dan minibüsle Denizli'ye gelen 3 kızın, otostopla bir otomobile bindikleri, daha sonra İzmir yönüne gittikleri belirlendi. Kızların içinde olduğu otomobilin bir akaryakıt istasyonuna girdiği anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Tuana, Gülizar ve Buse'den haber alınamadı. Kayıp kızların anneleri Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Anneler programda, kızlarının WhatsApp görüşmelerinden bahsetti. Programda kızların kaçma planları yaptığı konuşmalar okundu. Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Ben korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı.

Diğer yandan 3 liseli kızın Denizli'ye gittikleri tespit edildi. Canlı yayın programında kayıp kızların dün saat 15.00-16.00 sıralarında Denizli'de görüldüğü ve otostopla bir minibüse binerek Sarayköy'e gittikleri ihbarında bulunulduğu da dile getirildi.

Müge Anlı'ya mesaj atan izleyici şu ifadeleri kullandı:

"Denizli Sarayköy arasında petrol istasyonu var, orada çalışıyorum. 3 kızı dün saat 15.00-16.00 gibi bir aracın içinde gördüm. Aracı kullanan çocuğu da biliyorum. Çocuğun aracını durdurup, otostopla Sarayköy'e gitmişler. Kızlar İzmir'e gideceklerini söylemişler."

KAYBOLDUKLARI GÜN OKULA GİTMEMİŞLER



Isparta'da, lise öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın, kayboldukları gün eğitim gördükleri Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitmedikleri ortaya çıktı. Sabah evden okula gideceklerini söyleyerek, ayrılan 3 liselinin, bir süre sonra kayıplara karıştığı belirlendi.



Öte yandan Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve çevresinde de polis ekipleri, çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, okul idaresi ve çevredekilerden öğrencilerle ilgili bilgi topladı.

DENİZLİ'DE OTOSTOP ÇEKİP, OTOMOBİLE BİNMİŞLER



Ayrıca kızların Isparta'dan bindikleri minibüs ile Denizli'ye geldikleri, ardında da yolda otostop yaparak, bir otomobile bindikleri tespit edildi. Olaya ilgili soruşturma başlatan polis, kızların bindiği otomobilin plakası ve sürücüsünü tespit etti. Otomobilin dün, yakıt almak için Denizli ile Sarayköy ilçesi arasındaki bir akaryakıt istasyonuna girdiği, burada çalışan görevlilerin otomobilin arkasında oturan genç kızları tanıyıp, polisi aradığı ortaya çıktı.