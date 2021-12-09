Aday çıkmazı! İYİ Parti Kılıçdaroğlu'ndan sonra Abdullah Gül'ü de veto etti! ABD'nin talimatı tıkır tıkır işliyor

Cumhur İttifakı, 2023 seçimleri için adayını Recep Tayyip Erdoğan olarak duyurdu. Ancak Millet İttifakı'nda Erdoğan'ın karşısına çıkarılacak isim konusunda büyük bir muamma ve gerilim var. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Ben Cumhurbaşkanı değil, Başbakanlık için adayım' diyerek denklemden çıkarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık iddiasını sürdürüyor.

Akşener, kendisini denklemden çıkarsa da, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yanaşmıyor. Akşener'in gönlündeki ismin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu, olmaz ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a destek vereceği belirtiliyor. Akşener'in gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarına ise Kılıçdaroğlu sıcak bakmıyor.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın bir dönem daha belediye başkanlığı yapması gerektiğini savunuyor. Kılıçdaroğlu'nun daha önce denediği ancak Akşener'i ikna edemediği için vazgeçtiği Abdullah Gül ismine de sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak İYİ Parti cephesi Kılıçdaroğlu'nu veto ettiği gibi Gül ismini de yine veto ediyor.

ADAYLIK KRİZİ SÜRÜYOR

Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı arap saçına dönmüş durumda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olacakmışcasına çıkışlar yaparken, İYİ Parti'den peş peşe veto açıklamaları geldi.

"İYİ PARTİ OLARAK KAZANAMAMA RİSKİ OLAN BİR ADAYI KABUL ETMİYORUZ"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Kendisinden talip olduğunu duymadım ama bizim bir ilkemiz var. Diyoruz ki bu konuda herkes idealist davranmalı, nefis zamanı, adaylık düşünenler idealist davranmalı. Kimler aday olmayı düşünüyorsa bu şartları göze alarak, temel ilkemize kabul sağlayarak bu yola çıkmalılar. Kazanma riski görünen, anket ilmiyle belirlenen bir adayı, İYİ Parti olarak kabul etmiyoruz. Millet İttifakı'nın varlığı seçimi ilk turda kazanabilecek genişlikte, o bakımdan en uygun adayın istişarelerle belirlenerek ortaya konulması Türkiye'ye yapılabilecek en iyi iyilik. Kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyleyeceğiz, sonuç odaklı düşüneceğiz." sözleri ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemeyeceklerini ifade etti.

CHP'DEN YANIT GECİKMEDİ: GEREKSİZ...

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Koray Aydın'ın çıkışına sert bir yanıt verdi. Öztrak şunları söyledi:

Genel Başkanımızın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkındaki görüşleri artık kamuoyuna mal olmuştur. Bunların üzerine yorum yapmak gereksizdir. Genel Başkanımızın açıklamaları nettir, tevil götürmez.

İYİ PARTİ'DEN CHP'YE BİR REST DAHA: KILIÇDAROĞLU OLMAZ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Paçacı, "Kemal Bey cumhurbaşkanı olması halinde doğru bir isimdir. Ancak adayların tespiti sırasında en fazla seçilme ihtimali olan ve birinci turda seçilmeyi sağlayacak bunu riske sokmayacak olan adayın tercihi doğru olur." dedi.

Paçacı, Akşener'in aday olmayacağını hatırlattı, "Meral Hanım cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklayarak büyük bir fedakarlık gösterdi ama 'bu yarıştan çekildik, istediğiniz adayı destekleriz' anlamına gelmez" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SONRA ABDULLAH GÜL İSMİNE DE VETO

Millet İttifakı'nın bu kez çatı aday ile seime girmesi bekleniyor. Çatı aday için de geçtiğimiz dönem olduğu gibi Abdullah Gül ismi gündeme geldi. CHP kanadında sıkça dillendirilmeye başlanan Abdullah Gül ismini, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de doğrulamıştı.

İYİ Parti'den sıkça dillendirilen Abdullah Gül ismine, bir önceki seçimde olduğu gibi yine veto geldi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Abdullah Gül hala denklemde mi" sorusuna, "Bizim için denklemde değil" yanıtını verdi ve kapıları bir kez daha kapattı.

GÜL TALİMATI ABD'DEN

Millet İttifakı 2023 adayının belirlenmesi için Batı'dan gelecek talimatı bekliyor. İP lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile buluşurken, Birleşik Krallık Büyükelçisi Chilcott ise İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti. İki görüşmede de masada 2023 seçimlerinin olduğu bilinirken; kulislerde dolaşan iddiaya göre Akşener ve İmamoğlu'na "Kılıçdaroğlu ve Gül'ün aday olmasını engelleyin" talimatı verildi.