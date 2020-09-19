Adana'da acı olay! Cam silerken canından oldu

Adana'da 11'inci kattaki evde camları silen 2 çocuk annesi Ülfet Yıldız isimli kadın dengesini kaybederek aşağı düştü. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, Yıldız'ın komşuları büyük üzüntü yaşadı.
Adana'da cam silerken 11. katan düşen kadın öldü.
Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde evinin camını silen 2 çocuk annesi Ülfet Yıldız, çıktığı sandalyede dengesini kaybetmesi sonucu 11. kattan düştü.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekibi, Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yıldız'ın komşuları üzüntü yaşadı.
Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.