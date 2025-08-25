PODCAST CANLI YAYIN

Adana Kozan’da balkondan pompalı tüfekle ateş açan kişi yakalandı

Adana Kozan’da balkondan rastgele ateş açan kişi yakalanırken, annesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

BALKON DEHŞETİ YAŞANDI

Olay, saat 19.30 sıralarında Adana'nın Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gazel Sokak'ta meydana geldi. O.K. isimli kişi, evinin balkonundan elindeki pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.

POLİS DE HEDEF ALINDI

Yaklaşık 15 el ateş eden O.K., olay yerine giden polis ekip araçlarını ve polisleri de hedef aldı. Yakalanacağını anlayan şüpheli, 2. kattaki balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından takibe alınan O.K., Dr. Naim Çuhacı Sokak'ta bulunan Kilgen Çayı'nda yakalanarak gözaltına alındı. O.K.'nin birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

OLAYDA ANNESİ FENALAŞTI

Olay sırasında şüphelinin evde bulunan annesi E.K. fenalaştı. Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K.'nin sağlık durumu ile ilgili bilgi verilmedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kozan Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. O.K.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

