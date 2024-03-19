SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Mart 2024, 12:45 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024, 12:45

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan firari Eylem Tok ile oğlunun son durumu hakkında açıklama: ''Belgeleri tamamladık!''

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ABD'ye firar eden Eylem Tok ve oğlunun iadesi hakkında konuştu. Bakan Tunç; ''Eylem Tok ve oğlunun iade dosyası ile geçici tutuklama evrakımızı ABD'ye gönderdik. ABD Adalet Bakanlığı'ndan istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık gönderdik, süreci takip ediyoruz. Dosyada bir eksiklik yok iadeyle alakalı.'' açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

Bakan Tunç, Eylem Tok ve oğlunun ABD'ye kaçışı ve adli süreçle ilgili olarak, "Yaralanan, vefat edenlerin yakınları tazminat davası açarlarsa tedbir konabilir. Cezai açıdan soruşturma kapsamında tutuklama kararı yargılama makamlarınca verildi. Eylem Tok'un asistanı o gece kaçmalarına yardımcı olan kişi. Bir de yaralananlardan birinin telefonunu oradan almış, o da delilleri yok etme anlamında bir hareket. Onun hakkında da yargılama makamlarınca adli kontrol kararı verildi. Baba hakkında da adli kontrol kararı verildi" dedi.

Tunç, "Amerikan makamları Eylem Tok'un yer değiştirmesine karşı ayrıca bir tedbir alma mekanizması var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bizim geçici tutuklama kararının uygulanması. Yani biz diyoruz ki, geçici tutuklama kararımız var, tutuklayın ve bize teslim edin. Biz yargılama yapacağız diyoruz. Şimdi oradan cevap bekliyoruz. Dosyada bir eksiklik yok şu anda iadeyle alakalı."

İade etmeme durumu konusunda Bakan Tunç, "Bizim ülkemizin kanununda da vatandaş iade edilmez diye bir kural var. Ama bu kesin bir kural değil. Burada annenin suçu bakımından işte alt soy, üst soy suçluyu kayırma suçundan cezasızlık durumu var deniyor. Sadece suçluyu kayırma olarak da görmemek lazım. Delillerin yok edilmesi, yaralıları öylece bırakıp gitmek gibi birçok suç olabilir. Biz soruşturmayı açarız. Ama yargılama yapabilmemiz için ifadesinin alınması lazım. Kaçak şahıs statüsüne giriyor. Kaçak şahısla ilgili olarak en son Anayasa Mahkemesi, ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdiğinizde bile kaçak şahsın ifadesini almanız gerekir diyor. En son yaptığımız düzenleme de bununla ilgiliydi, 8. Yargı Paketi'nde. Dolayısıyla biz ifadesini almadan cezalandırma yoluna gidemiyoruz" diye konuştu.

Bakan Tunç, "Amerikan makamları yargılayabilir mi?" sorusuna ise, "Yargılayabilir. Yani der ki "Sen yabancı ülkede bir yabancıya karşı suç işledin, benim vatandaşımsın, dolayısıyla seni benim kanunuma göre yargılayacağım" diyebilir" yanıtını verdi.

SIRADAKİ VİDEO
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç CHP'deki para sayma görüntüleri hakkında konuştu!
19.03.2024Salı
TS FB MAÇI KAVGA OLAYINDA FLAŞ GELİŞME: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan olaylı derbi açıklaması!
19.03.2024Salı
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen etkisiz hale getirildi
19.03.2024Salı
Gökhan Zan: Şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğim
19.03.2024Salı
CHP'deki kara parada düğüm çözülüyor! Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı!
19.03.2024Salı
Bunlar da Var
Galler prensesi Kate Middleton öldü mü? Kraliyetten açıklama bekleniyor 04:25
Galler prensesi Kate Middleton öldü mü?
18.03.2024Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an! Yarışmacı 5 milyon TL’lik soruyu açtıracak 14:17
Milyoner'de tarihi an! 5 milyon TL'lik soruyu açtıracak
18.03.2024Pazartesi
İnci Taneleri 9. bölüm fragmanı izle: Azem kızını bulabilecek mi? 00:52
İnci Taneleri 9. bölüm fragmanı izle
18.03.2024Pazartesi
Emekliler yılın ilk ikramiyesini ne zaman alacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi! 03:19
Emekliler yılın ilk ikramiyesini ne zaman alacak? İşte ödeme takvimi!
18.03.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA