Acun Ilıcalı yüzündeki şişkinliğin nedenini açıkladı! Acun Ilıcalı'nın hastalığı ne?

26.04.2020 12:45

Survivor çekimleri nedeniyle Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, 2 yıl önce Survivor canlı yayınında yüzündeki şişlik ile dikkat çekmiş, o dönem Acun Ilıcalı'nın estetik operasyon geçirdiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Acun Ilıcalı, konuk olduğu 2. Sayfa programında yüzündeki şişliğin nedenini açıkladı. Acun Ilıcalı'nın hastalığı ne? İşte herkesin merak ettiği 50 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni...