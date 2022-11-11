Haberler Haber Videoları Acı son! Samsun Bafra'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Acı son! Samsun Bafra'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Acı son! Samsun Bafra'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
11.11.2022 08:51

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:50
Mersin’de FETÖ operasyonu: 9...
Haber 01:19
Süleyman Soylu'dan Şirin...
Haber 02:35
CHP'li Özkoç'un Erdoğan'a...
Haber 00:24
Kemal Bey'i bitiren yayın
Haber 01:52
Rüşvet alırken görüntülendi
Haber 03:22
Tarım Kredi ürünleri...
Haber 02:45
Madrid'e gitmek isterken...
Haber 02:11
9 kişiye mezar olan ev böyle...
Haber 03:17
Başkan Erdoğan'ın Togg...
Haber 02:12
Bakan Kirişci: Ekmek üretimini...
Haber 01:11
Muhalefetin başörtüsü sınavı!...
Haber 00:16
CHP'li Yavaş üniversite...

Son dakika haberi! Samsun Bafra'da yalnız yaşayan 56 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu. Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset otopsiye gönderildi.

Haber Videoları

Samsun'un Bafra ilçesine yalnız yaşadığı öğrenilen 56 yaşındaki adam, evinin kapı eşiğinde arkadaşı tarafından olarak ölü bulundu.



Olay, Büyükcami Mahallesi, Asım Efendi Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

56 yaşındaki İbrahim Şenel'den haber alamayan arkadaşı eve geldiğinde kapının eşiğinde hareketsiz haldeki arkadaşını buldu.

Olayı 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset otopsiye gönderildi.

SON DAKİKA