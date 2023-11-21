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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023, 12:27 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 12:37

Acı Haber: Piyade Üsteğmen Abdullah Köse Şehit Düştü!

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde Üsteğmen Abdullah Köse şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede devam eden operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, 1 askerin şehit olduğunu ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.




Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Kasım 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 5 terörist temasta etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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