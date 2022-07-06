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'Abdülhamid Han' göreve hazır! A Haber yedinci nesil sondaj gemisinde...

'Abdülhamid Han' göreve hazır! A Haber yedinci nesil sondaj gemisinde...
06.07.2022 11:47

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Altın günü

Adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han'ın gövdesine ismi yazıldı. Geminin göreve çıkacağı tarihin de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından bugün açıklanması bekleniyor.

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Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun dördüncü üyesi olacak geminin dış yüzeyine Türk bayrağı işlendi, bir yüzeyi de kırmızı-beyaza boyandı.

TÜRK BAYRAĞI İŞLENDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda devam ediyor. Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemiye ismi de yazıldı.

GÖREVE TARİHİ AÇIKLANACAK
Mersin-Antalya D-400 karayolundan geçen herkesin rahatlıkla gördüğü devasa gemide bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez incelemede bulunması bekleniyor.

Bakan Dönmez'in çalışmalarla ilgili bilgi alarak gemiyi gezmesinin ardından göreve çıkacağı tarihi de açıklaması bekleniyor.

FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ
Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak 'Mavi Vatan'daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor.

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