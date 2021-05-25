ABD'nin üst düzey komutanı General Frank McKenzie Suriye'de YPG'li teröristlerle görüştü poz verdi

Geçtiğimiz yıl da Suriye'ye gidip YPG'li elebaşlarından Mazlum Kobani ile görüşen Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanı General Frank McKenzie bir kez daha Suriye'nin yolunu tuttu. General Frank McKenzie, YPG'ye yolladıkları zırhlı araçların önünde de poz verdi.

ABD'de Joe Biden yönetiminin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye desteği sürüyor. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood başkanlığında üst düzey bir heyetin 16 Mayıs'ta Suriye'nin Rakka kentinde YPG sorumluları ile görüşmesinden sonra geçtiğimiz cuma da ABD Merkez Kuvvetleri (Centcom) Komutanı General Frank McKenzie, Suriye'de en büyük bileşenini YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) denetimindeki bölgeyi ziyaret etti.

İNGİLİZ GENERAL DE EŞLİK ETTİ

Amerikalı generale terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu'nun komutan vekili İngiliz General Richard Bell de eşlik etti. Amerikalı general, Suriye'ye ziyaretinde hem zırhlı araçların önünde poz vererek bölgedeki mevcudiyetlerinin altını çizdi, hem de terör örgütü YPG'nin sorumlularıyla bir araya geldi.

BİRİ TÜRKİYE SINIRINA YAKIN DÖRT ÜS ZİYARET EDİLDİ

Güvenlik gerekçesiyle Suriye'nin kuzeyinde detayları açıklanmayan bir seyahat rotası izleyen General McKenzie'ye eşlik eden Amerikan AP haber ajansı ve ABC News muhabirleri, ziyaret sona erdikten sonra haberi yayınladı. Buna göre General McKenzie, Suriye'nin doğusunda biri Türkiye sınırına yakın dört Amerikan askeri üssüne uğradı. McKenzie, terör örgütü DEAŞ militanlarının aileleri ve yakınlarının yaşadığı Al Hol dahil bölgedeki kampların nüfusunun azaltılması gerektiğini, bu kapsamda 100 Iraklı ailenin ülkelerine iade edilebileceğini söyledi. Al Hol'de çoğu kadın ve çocuk 70 bine yakın kişi yaşıyor.

'BRADLEY'LERE BAKIN'

Bir ABD askeri üssünde arkasında Amerikan M-2 Bradley modeli zırhlı araçların önünde poz veren general McKenzie, "Arkamdaki Bradley'lere bakın, tam şu anda konuşlandığımız üsse bakın. Bunun, taahhütlerimizin hayli güçlü bir ispatı olduğunu düşünüyorum" dedi. ABD, geçen yıl SDG'ye takviye Bradley zırhlı araç yollama kararı almıştı. Suriye'deki Rus güçleri geçen yıl bölgede Amerikan ve SDG devriyelerine müdahale edince General McKenzie daha fazla asker ve zırhlı araç talep etmişti.



General McKenzie 2020'de de bölgeyi ziyaret edip YPG yöneticisi Ferhat Abdi Şahin ile buluşmuştu

'MAZLUM KOBANİ'YLE

General Frank McKenzie, YPG'nin en üst düzey sorumlusu Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin ile de geçen cuma bir araya geldi. Bu görüşme, Suriye'nin doğusunda adı açıklanmayan bir askeri üste gerçekleşti. Mazlum Abdi de görüşmeden bir gün sonra Twitter'dan, McKenzie ile görüşmesini paylaştı. Abdi, "Koalisyon güçlerinin devam eden mevcudiyeti, DEAŞ ile mücadele için ortak işbirliği ve bölgeyi koruma ile istikrara kavuşturma çabaları hakkında mesajlar aldık" dedi. McKenzie ile Abdi daha önce Temmuz 2020'de bir araya gelmişti. Bu arada basının McKenzie'ye eşlik eden İngiliz generale, "ABD askerlerinin Suriye'de ne kadar süre kalacağına" dair sorusuna Richard Bell, bunun ABD Başkanı Joe Biden'a kaldığı yanıtını verdi.

EN AZ 900 ABD ASKERİ VAR

Suriye'de kaç Amerikan askeri olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak ülkenin doğusunda ve kuzeyinde en az 900 ABD askerinin bulunduğu tahmin ediliyor. Washington yönetimi, bu askerlerin DEAŞ'ın yeniden güçlenmesine karşı SDG milislerine destek verdiğini belirtiyor. ABD desteğini alan SDG'nin denetimindeki bölgeler aynı zamanda Suriye'nin petrol rezervleri bakımından zengin bölgeleri olarak biliniyor. Bu detayı yeniden gündeme getiren Suriye Dışişleri Bakanı Faisal al-Mekdad yaptığı açıklamada, ABD'yi ülkenin doğal kaynaklarını yağmalamak ve silah vererek teröristleri güçlendirmekle suçladı. Bakan Faisal, Rusya ve İran'la birlikte "terörü yenmek ve ülkeyi normale döndürmek" için çalıştıklarını da kaydetti.