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ABD Başkanı Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması: Ulusal acil durum ilan ediyoruz

ABD Başkanı Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması: Ulusal acil durum ilan ediyoruz

13.03.2020 23:02

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan edildiğini söyledi. Trump virüsle mücadele için 50 milyar dolarlık bütçe ayırdıklarını ifade etti. İşte Trump'ın açıklamaları...


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