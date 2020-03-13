ABD Başkanı Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması: Ulusal acil durum ilan ediyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan edildiğini söyledi. Trump virüsle mücadele için 50 milyar dolarlık bütçe ayırdıklarını ifade etti. İşte Trump'ın açıklamaları...
ABD Başkanı Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması: Ulusal acil durum ilan ediyoruz13.03.2020 23:02
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