Koranavirüs nedeniyle tavafa kapatılan Kâbe-i Şerif'te bir Türk umrecinin çektiği bu görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Görütülerde Ebabil kuşlarının Kabe'nin üzerinde uçarak tavaf yapması yer alıyor. Ebabil Kuşları'nın Kâbe'yi Ebrehe'nin ordusuna karşı koruduğu Kur'an-ı Kerim'deki Fil Suresi'nde geçiyor. İşte sosyal medyaya damga vuran o anlar...
Ebabil kuşları Kâbe-i Muazzama'yı gökyüzünden tavaf etti14.03.2020 00:12
- Ebabil kuşları Kâbe-i Muazzama'yı gökyüzünden tavaf etti
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