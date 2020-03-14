Haberler Video Haber Videoları Ebabil kuşları Kâbe-i Muazzama'yı gökyüzünden tavaf etti
Ebabil kuşları Kâbe-i Muazzama'yı gökyüzünden tavaf etti

Ebabil kuşları Kâbe-i Muazzama'yı gökyüzünden tavaf etti

14.03.2020 00:12

Koranavirüs nedeniyle tavafa kapatılan Kâbe-i Şerif'te bir Türk umrecinin çektiği bu görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Görütülerde Ebabil kuşlarının Kabe'nin üzerinde uçarak tavaf yapması yer alıyor. Ebabil Kuşları'nın Kâbe'yi Ebrehe'nin ordusuna karşı koruduğu Kur'an-ı Kerim'deki Fil Suresi'nde geçiyor. İşte sosyal medyaya damga vuran o anlar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları