Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan, dünyaya hızla yayılan ve Türkiye'de de görülen “koronavirüs” ile ilgili A Haber ekranlarında önemli bir yayın gerçekleştirildi. Memleket Meselesi programında gerçekleştirilen yayında “Ben koronavirüs testi olmak istiyorum” diye hastanelere başvuran her vatandaş koronavirüs testi yaptırabilir mi?, "Koronavirüs testi nasıl yapılıyor?" soruları yanıt buldu. Kritik soruların yanıtı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Uzun tarafından açıklandı.
Herkes koronavirüs testi yaptırabilir mi? Coronavirüs (Kovid-19) testi nasıl yapılır?13.03.2020 22:27
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