RAMAZAN İMSAKİYE
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A Haber stüdyosunda 6 ülkeden 24 çocukla 23 Nisan coşkusu!

A Haber stüdyosunda 6 ülkeden 24 çocukla 23 Nisan coşkusu!
23.04.2022 12:51

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Atatürk'ün 23 Nisan'ı dünya çocuklarına armağan etmesi bu günü evrensel olarak da anlamlı hale getiriyor. Bu bağlamda A Haber bugüne özel bir yayın gerçekleştirdi. 6 ayrı ülkeden 23 Nisan törenleri için Türkiye'ye gelen 24 çocuk A Haber stüdyolarına misafir oldu, özel gösteriler düzenledi.

Haber Videoları
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de yoğun katılımlarla düzenlenen programlarla kutlandı. A Haber de bu coşkuyu ekranlara taşıdı.

Dünya ülkelerinden gelen 24 çocuk, A Haber stüdyolarına konuk oldu ve çok özel gösteriler yaptı. O anlar canlı yayında tüm Türkiye ile buluştu.

Mikrofonlara konuşan Azerbaycanlı çocuklar, "Küçükken İstanbul'a geldik şimdi ise 23 Nisan özel olarak gösteri hazırladık arkadaşlarla birlikte. Çok heyecanlı ve mutluyuz. 23 Nisan'da bizlere sevinç duygusu geliyor. Bugün bizler çok mutluyuz. Diğer Türk dünyası çocuklarla beraber olmak bizi mutlu etti. Burada diğer çocuklarla tanıştık." dediler.

Kazakistanlı çocuklar A Haber mikrofonlarına şunları söyledi:

Biz bugüne özel olarak arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Milli Kazak danslarımız var onları çalışıyoruz. Daha önce Türkiye'nin Antalya şehrine geldim. Burayı çok seviyorum. Arkadaşlarımız dombra gösterisi hazırladı.

Biz haftalar öncesinden bu gösterilere hazırlandık. Türkiye çok güzel bir ülke ve çok güzel yerler gördük.

Serra Derin Yavuz isimli çocuk, "Ben bu bayramda çok mutlu oluyorum. Yurt dışından arkadaşlarım geldiği içinde çok mutluyum. Farklı ülkelerden arkadaşlarımın olması bana çok güzel hissettiriyor." dedi.

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