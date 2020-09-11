Doğu Akdeniz nedeniyle yaşanan gerilim sürerken daha önce Meis Adası'na askeri sevkiyat yapan Yunanistan bu kez Karaada'ya da asker çıkardı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ve Kameraman Aydın Baytar A Haber canlı yayınında Karaada'dan çıkıpta Meis adasına doğru harekete geçen Yunan özel komando birliği askerlerinin bulunduğu zodyak botu görüntüledi. İşte o anlar...
A Haber Karaada'ya zodyak botlarla çıkan Yunan özel komando birliği askerlerini görüntüledi
11.09.2020 10:54
- A Haber Karaada'ya zodyak botlarla çıkan Yunan özel komando birliği askerlerini görüntüledi
- Yunanistan Meis'in ardından Karaada'ya da asker çıkardı
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