A Haber Karaada'ya zodyak botlarla çıkan Yunan özel komando birliği askerlerini görüntüledi

11.09.2020 10:54

Doğu Akdeniz nedeniyle yaşanan gerilim sürerken daha önce Meis Adası'na askeri sevkiyat yapan Yunanistan bu kez Karaada'ya da asker çıkardı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ve Kameraman Aydın Baytar A Haber canlı yayınında Karaada'dan çıkıpta Meis adasına doğru harekete geçen Yunan özel komando birliği askerlerinin bulunduğu zodyak botu görüntüledi. İşte o anlar...