7-8-9 Ekim HAVA DURUMU: Bu hafta hava nasıl olacak? Yağışlar 2 gün boyunca etkisini gösterecek

Ekim ayının gelmesiyle birlikte yapılan son dakika hava durumu uyarıları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'nın, perşembe sabah saatlerinden itibaren 2 gün sürecek yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Peki, bu hafta hava nasıl olacak? İşte 7-8-9 Ekim hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ülkenin batısının 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceği belirtildi. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların perşembeden itibaren düşeceğini belirtti. Peki, bu hafta hava nasıl olacak? İşte yapılan güncel uyarılar...

METEOROLOJİDEN MARMARA İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin Batı kesimlerinin Perşembe sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini belirtti. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerinde sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Güney ve Güneybatı (lodos) yönlerden Perşembe günü Marmara ve Ege Bölgesinde, Cuma günü ise İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de kuvvetli esmesi bekleniyor. Yağışlı sistemin Cuma günü Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışlara sebep olduktan sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya perşembe sabah saatlerinden itibaren 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illeri 8 Ekim'de sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına girecek.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların perşembe günü Marmara Bölgesi'nin tamamında kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışla birlikte bölgedeki sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden perşembe günü bölgede kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Yağışın, cuma günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

MARMARA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE DOLU UYARISI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların perşembeden itibaren düşeceğini belirterek, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Trakya ve Marmara'da lokal olarak dolu yağışının görülebileceği uyarısında bulundu.

Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın yukarı seviyede havanın soğuyacağını, alçak basınç merkezinin bir kolu olan oluk denilen sistemin bu tarafa doğru kayacağını söyledi.

Yukarı seviyede yaklaşık 5 bin metrede bir soğuma beklendiğini dile getiren Demirhan, şöyle devam etti:

"Bu soğumanın etkisiyle yerdeki sıcak hava yukarıya doğru hızlı bir şekilde düşey olarak hareket edebilecek. Bununla birlikte büyük kümülonimbus bulutları oluşacak. Bu da çok kuvvetli yağış ve dolu ihtimalini artırıyor. Perşembeden itibaren Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve Trakya tarafında yüksek ihtimal dolu yaşanabilecek. İstanbul'da da gök gürültülü sağanak yağış ve yıldırım riski çok yüksek. Yine kuvvetli yağıştan dolayı sel ve dolu ihtimali var. Bunlar çok küçük ölçekli durumlar. Net bir yer söyleyemiyoruz. Marmara'nın tamamında böyle bir ihtimal söz konusu. Bir yandan da kuvvetli rüzgar var. Rüzgar da bu sistemi üzerimizden hızlı bir şekilde taşıyacak. Cumartesi itibarıyla sistemin Ege ve Marmara bölgesinden uzaklaşmasını bekliyoruz."

SICAKLIKLAR 10 DERECE KADAR DÜŞECEK

Demirhan, cumartesi gününe kadar soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 10 derece kadar düşebileceğini belirterek, "Bugünlerde hava sıcak. Perşembe günü sıcaklığın 5 derece düşmesini bekliyoruz. Cuma günü de 5 derece daha düşerek bugüne göre sıcaklıklarda 10 derece düşüş bekliyoruz." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dolu yağışının nerelerde görülebileceğiyle ilgili duyurusunun takip edilebileceğini ifade eden Demirhan, yapılacak uyarıdaki renk kodunun önemli olduğunu vurguladı.