Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: 'Evinize hoş geldiniz'

30 yıldır Ermeni işgali altındaki Karabağ'da ilerleyişini sürdüren Azerbaycan askerleri, topraklarını bir bir geri almaya devam ediyor. İşgalden kurtarılan köylerden birinde yaşayan bir Ermeni kadın, Azerbaycan güçlerini 'Evinize hoş geldiniz' sözleriyle karşıladı.

Azerbaycan askerleri, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını alarak Dağlık Karabağ'daki hakimiyetini sağlama yolunda ilerliyor.

Bu zamana kadar 22 yerin Ermeni işgalinden kurtarıldığı Dağlık Karabağ hattında Azerbaycan askerleri, köylerdeki Ermeniler ile de görüşüyor.

AZERBAYCAN ASKERİ, ERMENİLERLE KONUŞTU

Azerbaycan askerlerinin de işgalden kurtarılan bölgelerdeki Ermeni halkı ile samimi ilişkileri dikkat çekti.

"EVİNİZE HOŞGELDİNİZ"

Karabağ'da işgalden kurtarılan köyde Ermeni bir kadınla konuşan Azerbaycan askerinin 'Nerelisin?' sorusu üzerine gelişen diyalog sonucu Ermeni kadın, "Erivanlıyım, burada mağazada çalışıyorum." cevabını verdi.

Azerbaycan askerinin, "Biz Azerbaycan askeriyiz, kendi vatanımızdayız." ifadeleri üzerine Ermeni kadın, "O zaman evinize hoşgeldiniz." dedi.