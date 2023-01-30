6'lı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler! Kayyum, KHK, Kanal İstanbul...

Muhalefetin adaylık ve yetki tartışmaları altında yaptığı 11. toplantıdan elle tutulur bir sonuç çıkmazken bugün yaptıkları 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin tanıtımında terör örgütleri FETÖ ve PKK'yı sevindirecek ifadeler yer aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ankara'da yine bir araya gelerek Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

6'LI MASANIN MUTABAKAT METNİNDE NELER VAR

Söz konusu metin 9 ana, 73 alt başlıktan oluştu.

Mutabakat metninde bulunan 9 ana başlık ise şu şekilde;

"Hukuk Adalet ve Yargı", "Kamu Yönetimi", "Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim", "Ekonomi, Finans ve İstihdam", "Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm", "Sektörel Politikalar", "Eğitim ve Öğretim", "Sosyal Politikalar", "Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları"

FETÖ VE PKK'YI SEVİNDİRECEK METİNLER YER ALDI

6'lı masanın duyurduğu metnin "Hukuk Adalet ve Yargı" başlığı altındaki maddelerden 2'si dikkat çekti!

"KAYYUMA SON VERECEĞİZ"

Metinde detay verilmeden HDP'nin terör örgütü PKK ile bağı tespit edilen isimleri tarafından yönetilen belediyelere atanan kayyumlara dikkat çekilirerek "Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz." ifadelerine yer verildi.

ÖZERKLİK GÖNDERMESİ

Söz konusu başlık altında HDPKK'nın talebi olan özerk yönetime de gönderme yapıldı! "Yerel yönetimleri idari ve mali açıdan yeniden yapılandıracağız" ifadelerinin yer aldığı metinde "Bazı bakanlıkların taşra kuruluşlarını görev alanlarına göre yerel yönetime devredeceğiz." denildi.

"KHK'LILARI AFFEDECEĞİZ"

FETÖ'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimi sonrası devletten KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülere de kucak açan masa, "OHAL KHK'larından kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz." vaadinde bulundu.





OHAL KARARNAMELERİNE SON VERECEĞİZ

Olağanüstü hal kararnamelerine son verileceğinin belirtildiği metinde,"OHAL süresini altı aydan iki aya düşüreceğiz" ifadeleri yer aldı.

KANAL İSTANBUL'U YAPTIRMAYACAĞIZ

Türkiye'ye değer katacak olan projelerden Kanal İstanbul'a da karşı çıkan 6'lı masa bunu diğer projelerle perdelemeye çalıştarak metne soktu.

"Ekonomi, Finans ve İstihdam" başlığı altında yer alan maddede Kanal İstanbul'un yapılmayacağı şu ifadelerle yer aldı;

"Kaynakları "Kanal İstanbul" gibi rant projeleri için değil Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındakiler başta olmak üzere tarımsal sulama projelerinde kullanacağız."

ŞEHİR HASTANELERİ DE HEDEF ALINDI

Sunumun yapıldığı salonda "Yeni yapılacak şehir hastanelerinin ihalelerini iptal edeceğiz yenilerini yapmayacağız" ifadeleriyle bir video paylaşılırken sahneye çıkan İYİ Partili Ümit Özlale büyük bir çelişkiye de imza attı.

Özlale, "Pandemi bize sağlık alt yapısının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı. Şehir hastanelerinin pandemi ile olan mücadelede önemi bilinirken masanın vaatleri çelişki içinde olduklarını da gösterdi.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NUN 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' ÇELİŞKİSİ

Ailesi yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı için zemin oluşturan ve Türkiye'nin çıktığı İstanbul sözleşmesine geri dönüşünde sinayli verildi. Metnin İstanbul Sözleşmesine karşı olduğu bilinen Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da imzasını taşıması ayrı bir çelişki olarak karşımıza çıktı.