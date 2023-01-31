14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler yaklaşırken 6'lı masa henüz adayını belirleyemedi ancak kavga, entrika ve pazarlıklar sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti 'anket' talebini öne sürererek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etmek isterken CHP ise direkt Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından "13 Şubat'ta adayı açıklarız" ifadeleriyle yeni bir krizin fitilini ateşledi.

ALİ BABACAN DA 13 ŞUBAT KAVGASINA DALDI

CHP'nin 13 Şubat çıkışına İYİ Parti 'Böyle bir bilgi yok' derken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da kavgaya daldı.

CHP'nin kanalı Halk TV'ye konuk olan Ali Babacan "13 Şubat" sorusuna verdiği yanıtla masanın henüz adayı açıklayacağı tarihe bile karar veremediğini gösterirken aslında pazarlıkların da devam ettiğinin açık etti.

Halk TV sunucu İsmail Küçükkaya, "Adayı ne zaman belirleyeceksiniz? Kemal Kılıçdaroğlu 13'ünde dedi..." ifadeleriyle Babacan'a bir soru yöneltti.

"TAA 30 MART'A KADAR SÜRE VAR"

Babacan aday belirleme sürecinin 30 Mart'a kadar sürebileceğini belirterek şunları söyledi;

"Niyet o ama hedef değil. 13'üne kadar bitirsek iyi olur diyoruz. Ama 1 hafta 10 gün uzamış sorun değil. 30 Mart'a kadar süre var. Cumhurbaşkanı belirlemek için taa 30 Mart'a kadar süre var." dedi.

PAZARLIKLAR. ENTRİKALAR VE KAOSUN KANITI

CHP, İYİ Parti ve DEVA'dan gelen çıkışlar 6'lı masada yaşanan derin kaos ve pazarlıkları bir kez daha gözler önüne serildi.

Akşener ve İYİ Partili kurmayların anket maskeli 'İmamoğlu' planına uyanan CHP 13 Şubat'ta konuyu oldu bittiye getirip Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurmak için ısrarlarını sürdürüken küçük ortak DEVA'nın çıkışı da "Tarafını seçmek için pazarlık yapıyor." yorumlarına sebep oldu.

CHP'NİN 13 ŞUBAT ISRARI VE İYİ PARTİ'NİN 'ANKET' OYUNU

Özellikle CHP ve İYİ Parti arasında patlak veren adaylık krizi, Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ikilisinin Saraçhane operasyonu ile farklı bir noktaya evrilmiş ipler iyiden iyiye gerilmişti.



Bilindiği üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde "aday benim" mesajı verse de İYİ Parti vetosunu aşamıyor, Meral Akşener 'kazanacak aday' söylemine sığınıp Ekrem İmamoğlu'nu öne itiyor.

AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRİP İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNE AÇACAK 'ANKET' OYUNU

Bu kapsamda 11. toplantı sonrası paylaşılan yazılı duyuruda yer alan 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirirken Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne çektiği set olarak da yorumlandı.

İYİ Parti Cihan Paçacı ve Mehmet Aslan gibi isimlerle Kemal Kılıçdaroğlu'nu veto edip Ekrem İmamoğlu'nu ön plana sürmeye devam ederken CHP'den bu kez 13 Şubat hamlesi geldi.

CHP'NİN 13 ŞUBAT DAYATMASI

Önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

4 Şubat 2023 tarihinin işaret edildiği videoyu paylaşan Killik, kum saati emojisini de paylaşımına ekledi ve "Çok yakında" ifadelerini kullandı. Bu durum "Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının ilan edecek" şeklinde yorumlanırken bir çıkış da CHP'li Özgür Özel'den geldi.

Özel "13 Şubat'ta adayın belirlenmek üzere liderlerin toplanacakları Sayın Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacakları artık biliniyor. 13 Şubat tarihinde adayın belirlenmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'E İYİ PARTİLİ ERHAN USTA'DAN YANIT

Özel'in bu sözlerine yanıt İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan geldi. Usta,"13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU TOPA GİRDİ: 13 ŞUBAT'TA ADAY AÇIKLANACAK

CHP'li Özgür Özel ve İYİ Partili Erhan Usta'dan sonra topa Kemal Kılıçdaroğlu da girdi. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta belirleneceğini duyurdu.





CHP'li kurmaylar ve Kılıçdaroğlu'nun kesin bir dille 13 Şubat'ı işaret etmesi İYİ Parti'de rahatsızlık uyandırdı.

KILIÇDAROĞLU '13 ŞUBAT' DEDİ İYİ PARTİ BİR KEZ DAHA YALANLADI: "BÖYLE BİR BİLGİ BİZDE YOK"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine "13 Şubat'ta aday açıklanmasına yönelik bir bilgi bizde mevcut değil" açıklamasını yaptı.







CHP'NİN BASKISI SÜRDÜ! YİNE ÖZEL DEVREDE: "13 ŞUBAT'TA ÜZERİNDE TAM MUTAKABAT OLAN ADAYIMIZ AÇIKLANACAK"

Bu tarihi ilk olarak dile getiren isimlerden biri olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bir çıkış daha yaptı.



Özel İYİ Parti'ye rağmen, 13 Şubat günü adayın belli olacağının bir kez daha altını çizdi ve "13 şubat günü adayın nasıl bir aday olması gerektiği noktasında tam mutabakat olan adayımızın ismi ilan edilecek" dedi.



Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "6'lı masanın tam mutabakatıyla bir adayımız olacak o aday da 13. cumhurbaşkanı olacak" dediğini aktardı.