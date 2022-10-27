6'lı masada 'Hüseyin Baş' çıkmazı! Saadet Partisi istemedi İYİ Parti 'gelin' dedi

Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masada adaylık kavgası sürerken bu kez 'Hüseyin Baş' krizi patlak verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde sekizinci kez bir araya gelecek.

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki toplantı, 14 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de başlayacak.

MASAYA HÜSEYİN BAŞ BOMBASI

6'lı muhalefet 8 aydır toplanmasına rağmen adayını belirleyemezken son toplantı öncesi Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın yaptığı açıklama ve sonrasında İYİ Parti'nin yaptığı hamle masaya bomba gibi düştü.

BTP Genel Başkanı Baş, FOX TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu 'Çalar Saat' programına katıldı.

SAADET VETO ETTİ: FAZLA ATATÜRKÇÜLER

Burada Millet İttifakı'na girme talebi hakkında konuşan Baş dün katıldığı yayında geçmişte Millet İttifakı'na katılmak istediğini ancak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından 'Fazla Atatürkçüler' denerek reddedildiklerini açıkladı.

Baş şu ifadeleri kullandı:

"Bire bir ben Temel Bey'e bir aracıyı gönderdim. Bir sor; 'ne problem var, biz bir şey mi yapmışız, ne yapmışız?' Temel Bey'in şöyle söylediği bana iletildi: 'Ya onlar çok Atatürkçü bir parti.' Ben şok içinde kaldım. Benim duyduğum bu.

KILIÇDAROĞLU TEMEL BEYLE GÖRÜŞÜN CEVABINI VERDİ

Bize CHP, Kemal Bey (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) cephesinden de 'Temel Bey'le görüşün, orayı çözün ki biz masada yer alalım' dendi. Ben bunu açıkça söylüyorum. Biz de dedik ki bir gidip görülelim. Ama bu cevabı aldık. Sosyal tabandan, sosyal medyadan, halktan sürekli olarak duyduğum bir şey olduğu için söylüyorum: Millet İttifakı'na katıl… Bakın, Millet İttifakı'nın içinde olmamak benim bir tercihim değil."

İYİ PARTİ İTTİFAKA ÇAĞIRDI

Baş'ın açıklamaları sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun Temel Karamollaoğlu'na gönderdiği Karamollaoğlu'nu da 'fazla Atatürkçüler' diyerek reddettiği BTP'ye İYİ Parti'den davet geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Hüseyin Baş'ın Fox'daki konuşmasından bir kısmı paylaşarak, "Sayın Hüseyin Baş görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır.Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYi Partimiz sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır."

SAADET'İN TEPKİSİ NE OLACAK?

Karamollaoğlu'nun vetosuna rağmen İYİ Parti'nin BTP'yi masaya davet etmesi Saadet Partisi tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.