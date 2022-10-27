TSK'ya kimyasal silah kullandı iftirası! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında tutuklama talebi

Son dakika haberleri... TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklama talebiyle Sulh Ceza’ya sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını bildirmişti. Ayrıca Savcılık, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TTB ile ilgili yeni hazırlık yapıyoruz. Türk milletine düşmanlığı devletimiz asla kabul edemez." dedi. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.