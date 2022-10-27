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TSK'ya kimyasal silah kullandı iftirası! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında tutuklama talebi

TSK'ya kimyasal silah kullandı iftirası! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında tutuklama talebi
27.10.2022 15:52

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Son dakika haberleri... TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklama talebiyle Sulh Ceza’ya sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını bildirmişti. Ayrıca Savcılık, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TTB ile ilgili yeni hazırlık yapıyoruz. Türk milletine düşmanlığı devletimiz asla kabul edemez." dedi. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, TTB Başkanı Korur'un, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığı belirtildi.
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