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SON DAKİKA: TTB BAŞKANI Şebnem Korur Fincancı TUTUKLANDI!

SON DAKİKA: TTB BAŞKANI Şebnem Korur Fincancı TUTUKLANDI!
27.10.2022 16:08 - Son Güncelleme: 27.10.2022 16:46

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Son dakika haberleri... TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı.

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Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbul Kadıköy'deki evinde dün gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

TTB Başkanı tutuklandı

Burada savcıya ifade veren şüpheli Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Şüpheli Fincancı, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına yaptığı açıklama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

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