6.8'lik depremin Malatya Doğanyol'a verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı 25.01.2020 10:16

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen yerleşim yeri olan Malatya'nın Doğanyol ilçesinde 5 vatandaş hayatını kaybederken, ilçede çok sayıda evde hasar meydana geldi. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş depremden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Doğanyol ilçesine gitti. Uğurbaş, Doğanyol'a bağlı Gökçe mahallesinde depremin verdiği hasarı canlı yayında aktardı. İşte depremin verdiği yıkım görüntüleri...